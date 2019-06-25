TSK’da FETÖ operasyonu

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FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ederken, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde bulunan FETÖ mensuplarına yönelik gözaltı kararı verildi.

Buna göre TSK'a yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. (Kaynak: Ajanslar)