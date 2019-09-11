Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat'a gidiyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında başkent Erbil’de toplandı. Toplantıda, önümüzdeki hafta Bağdat'a bir heyetin gönderilmesi kararlaştırıldı.

Hükümetin resmi sitesinde yer alan habere göre, bakanlar kurulu toplantısının başlangıcında Başbakan tarafından, 8 Eylül’de hükümet heyeti ile Bağdat’taki Kürt parlamenterler arasında gerçekleşen toplantı hakkında bilgi verildi.

Önümüzdeki hafta Erbil’den bir heyetin Bağdat’a gideceği ve Irak Maliye Bakanlığı tarafından 2020 bütçesinin hazırlanması çalışmalarına katılmayı görüşeceği belirtildi.

Irak Parlamentosu’ndaki maliye, yasa ve petrol – doğalgaz komisyonlarının Kürdistan Bölgesi’ni davet etmesi kararının alındığı toplantıda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin yarın Kürdistan Parlamentosu yönetimi ile bir araya gelerek, Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerle ilgili gerekli belgeleri sunacağı ifade edildi.

Planlama Bakanı tarafından 2020 yılında Irak genelinde yapılacak nüfus sayımı ile ilgili bir raporun sunulduğu bakanlar kurulu toplantısında, nüfus sayımıyla ilgili gelişmeleri Kürdistanlı tüm kesimlerin çıkarları doğrultusunda takip etmek için bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı.