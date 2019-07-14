Başbakan’dan Maliki’ye kutlama

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, Irak İslami Dava Partisi’nin gerçekleştirdiği kongrede yeniden genel sekreterliğe seçilen Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki’ye kutlama mesajı gönderdi.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından yayınlanan mesajda, Maliki’nin yeniden genel sekreterliğe seçilmesinin Kürdistan Bölgesi’yle olumlu ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olması temennisine yer verildi.
Dava Partisi’nin Erbil ile Bağdat arasında gelişen ilişkilerde olumlu bir rol üstlenmesini beklediklerini kaydeden Başbakan, partinin yeni döneminin Irak’ın kalkınmasına vesile olmasını ifade etti.
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