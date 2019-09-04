Erbil’de 2 uluslararası fuar açıldı

K24 - ERBİL

Başkent Erbil’de 9 ülkeden 165 şirketin katılımıyla plastik, petrokimya, giyim ve aksesuar alanlarında iki ayrı fuar açıldı.

Fuara katılım gösteren firmalar, Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ve istikrar ortamının, fuarlara geniş katılım gösterilmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Ortadoğu ölçeğinde Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik potansiyelin farkında olduklarını söyleyen firmalar, önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerden daha çok şirketin Erbil’deki uluslararası fuarlara katılacağını ifade ediyor.

K24’e konuşan Erbil Valisi Newzad Hadi, birbirinden farklı yeni ürünlerin sergilendiğini söyleyerek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her zaman serbest piyasa ekonomisini desteklediğini belirtti.

Ürün çeşitlerinin çok olmasının önemli olduğunu vurgulayan Hadi, tüm şirketlerin rahat bir şekilde ürünlere ulaşabilmesini istediklerini dile getirdi.

Hadi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin rekabete dayalı piyasayı önemsediğini ifade etti.