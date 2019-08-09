Zaharova: Gereken tüm önlemi alırız

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Rusya'nın ABD'nin kısa ve orta menzilli nükleer füzeler geliştirme ve konuşlandırma faaliyetlerini takip edeceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür faaliyetlerde bulunulması halinde ulusal güvenliğin sağlanması için gereken tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesini değerlendirdi.

Zaharova, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Ağustos'ta verdiği talimat kapsamında Rusya Dışişleri Bakanlığı, diğer kurumlarla birlikte ABD'nin kısa ve orta menzilli nükleer füzeler geliştirme ve konuşlandırma faaliyetlerini takip edecek. Bu tür faaliyetlerin gözlenmesi halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamaya yönelik kapsamlı önlemler alacağız" dedi.

Putin'in ABD yapımı kısa ve orta menzilli füzeler yerleştirilmediği sürece, Rusya'nın da bunları yerleştirmeyeceğinin sözünü verdiğini anımsatan Zaharova, "Washington ve müttefiklerini sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve bu moratoryuma dahil olmaya çağırıyoruz. Bu, siyasi meselelerdeki öngörülebilirliği katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Putin, Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını söylemişti.