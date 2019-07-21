Almanya’dan Körfez uyarısı: Kaybedenler olur

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Körfez’de son 48 saat içinde bir savaşın eşiğine gelindiğini belirterek “Bölgedeki bir askeri çatışmanın kazananı olmaz. Kaybedenleri olur. Şimdi mesele savaşı önlemek” uyarısında bulundu.

Amanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Körfez’de savaş tehlikesinin çok ciddi boyutlarda olduğu uyarısında bulundu ve savaşın önlenmesi için acil çağrı yaptı.

Bild’e konuşan Maas, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda İngiliz Bandıralı tankere el koymasıyla, Körfez’de savaşın eşiğine gelindiği uyarısında bulundu.

Heiko Maas, şunları kaydetti:

“Son 48 saat içinde Körfez’de durum çok daha ciddi ve çok daha tehlikeli bir boyut kazandı. Kontrol edilemeyen muhtemel bir askeri çatışmanın kazananı olmaz, sadece kaybedeni olur. Tüm Yakın ve Ortadoğu coğrafyası bundan etkilenir. Bölgeden çok sayıda insan kaçar ve göç Avrupa’yı da etkiler. Meydanı kışkırtıcılara bırakmamak gerek. Diyalog kanallarını açık tutan, güvene dayalı, gerilimi düşürecek, akıllı bir diplomasiye ihtiyaç var. Şimdi mesele savaşı önleme meselesi.”