ABD sınırına etten duvar

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ABD'ye göçmen akınına karşı mücadele sözü veren Meksika, Washington ile sağlanan anlaşmanın şartlarını yerine getiriyor. Güneydeki sınır bölgelere 6 bin muhafız yerleştirildi.

Washington’un gümrük vergisi tehdidini, göçmen akınını önleme sözüyle aşan Meksika’nın güney sınırı hareketli.

ABD'ye Meksika üzerinden gitmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin akın ettiği bölgeye 6 bin muhafız yerleştirildi.

Bu adım, Meksika ile ABD arasında sağlanan anlaşmanın şartlarından biri olarak biliyor.

Yoksulluk ve şiddetten kaçmak için yollara düşen göçmenler ise durumdan endişeli.

Washington’un göçmenlere karşı sert politika izlemesine rağmen, Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu binlerce göçmen, ABD'ye gitme umuduyla Meksika’da beklediği kaydedildi.

İki ülke arasında sağlanan anlaşma kapsamında “Meksika’da Kal” programının da genişletilmesi planlanıyor.

ABD'ye ulaşan ve iltica talebi işleme alınan göçmenlerin, sonucu Meksika'da beklemesi isteniyor.

Program kapsamında yılbaşından bu yana yaklaşık 10 bin 400 göçmen Meksika'ya döndü.