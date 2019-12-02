Zebari: 2600 DAİŞ’li yakalandı

K24 - DUHOK

Kürdistan Bölgesi Uluslararası Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, Kürdistan Bölgesi’nin şimdiye kadar 2600 DAİŞ’liyi yakaladığını söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Uluslararası Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari “DAİŞ’in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasının ardından Kürdistan Bölgesi Hükümet, güvenlik birimlerinin çabaları ile 2600 DAİŞ suçlusu yakalandı. Çatışmalarda yakalananlarla birlikte, istihbarat birimi tarafından yakalanan ve sığınmacı kamplarında teslim olanlar oldu” dedi.

Zebari, “Bu sayıdan 1000’i Kürdistan Bölgesi mahkemeleri tarafından mahkum edilip, belgeler doğrultusunda suçlu oldukları ispatlandı” ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat hükümetlerinin DAİŞ’lilerin yakalanması ve yargılanması süreceinde koordinasyon içerisinde hareket ettiğini kaydeden Zebari, “Kürdistan Bölgesi’nin yakaladığı DAİŞ’lilerden 1200’ı Irak Hükümeti’ne teslim edildi. Çünkü Irak’ın diğer kentlerinden Kürdistan Bölgesi’ne gelmişlerdi. DAİŞ’lilerin yakalanması ve yargılanması sürecinde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti koordinasyon içerisinde hareket etti” diye konuştu.