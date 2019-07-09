Hakkari’de saldırı: 2 asker öldü

HABER MERKEZİ
Hakkari’de, askeri araca düzenlenen saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Hakkari’de askeri araca yönelik düzenlenen saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bugün bir askeri araca yönelik uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Bölgede operasyonlara devam edildiği ifade edildi.
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