FLAŞ - Erbil’deki saldırının ikinci faili yakalandı

K24 - ERBİL

Kürdistan Anti Terör Güçleri, Erbil'deki restoran saldırısında bugün yakalanan baş zanlı Mazlum Dağ'a yardım ettiği belirlenen bir kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Yakalanan kişinin Mazlum Dağ'a yardım eden Muhammed Bisıksız olduğu belirtildi.

Kürdistan Anti Terör Güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Bugün (20.07.2019), Erbil’deki restoran saldırısının baş zanlısı Mazlum Dağ’a yardım ettiği belirlenen (Dıjwar, Mamend ve Yusuf kod isimleriyle tanınan) Muhammed Bisıksız, Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Kürdistan Anti Terör Güçleri tarafından yakalanmıştır” denildi.

BAŞ ZANLI MAZLUM DAĞ YAKALANDI

Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Kürdistan Anti Terör Güçleri (Kurdistan CT), başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen saldırının faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ’ın yakalandığını açıkladı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erbil’de bir restoranda gerçekleşen ve bir Türkiye Başkonsolosluğu çalışanı ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu olduğu belirtilen Mazlum Dağ’ın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatadanşlara duyurumuzdur; 2 gün önce Erbil’de bir restoranda gerçekleşen saldırının baş zanlısı ve kimlik bilgileri Anti Terör Güçleri tarafından yayımlanan Mazlum Dağ, Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Anti Terör Güçleri’nin ortak operasyonu sonucu yakalanmıştır.

Bize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmadaki gelişmeleri daha sonra paylaşacğız."

HÜKÜMET: TÜM FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen saldırının faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ’ın yakalanması sürecinde yaptıkları yardımdan dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, tüm faillerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü imzasıyla yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:

“Kürdistan Bölgesi Asayişi’nin geniş çaplı operasyonu sonucu başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen saldırının baş faili Mazlum Dağ, Anti Terör Güçleri tarafından yakalanmıştır.

Çabalarından dolayı Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Anti Terör Güçleri'ne, yardımlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Olayla bağlantılı tüm faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.”

Başkent Erbil’de, 17 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde bir restoranda gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu personeli Osman Köse ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.