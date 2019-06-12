5 il için sağanak uyarısı

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın bazı bölgelerde orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Ayrıca gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların; Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.