Mogherini’den K24’e: İran’ın müdahalesinden endişeliyiz

K24 - LÜKSEMBURG

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran’ın Ortadoğu’daki bazı ülkelere müdahalesini endişe verici olarak bulduklarını söyledi.

Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Mogherini, K24 muhabirinin İran’la ilgili sorusuna, “İran’ın Irak, Suriye, Yemen ve Ortadoğu genelinde yaptığı müdahalelerden endişeliyiz. Bunu İranlı yetkililere de açıkça ilettik” yanıtını verdi.

Irak’ın zorlu ve hassas bir dönemden geçtiğini belirten Mogherini, halen güvenlik tehditlerinin sürdüğünü vurgulayarak, “Irak’ın egemenliğine saygı duyulmalı ve içişlerine karışılmamalı” dedi.

Mogherini, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmadaki limiti aşacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Biz nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerimizi açıklamalara göre değil, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) raporlarına göre yapıyoruz" ifadesini kullandı.

IAEA raporlarının İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterdiği sürece AB'nin desteğinin devam edeceğini ifade eden Mogherini, "Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak" diye konuştu.

Mogherini, Umman Körfezi'ndeki gerginliğe ilişkin ise AB'nin bilgiyi üye ülkelerin edindiği istihbarattan aldığını belirterek, tüm üye ülkelerin gerginliğin tırmandırılmaması konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

"Tüm üye ülkeler Körfez'de askeri gerginlikten kaçınılması gerektiğini, aksi takdirde durumun çok tehlikeli olacağını düşünüyor" diye konuşan Mogherini, tüm taraflara itidal çağrısını yineledi.