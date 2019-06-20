İran’ın ‘Vurduk’ iddiasına ABD’den yalanlama

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinden yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD’DEN YALANLAMA

ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) ise iddayı “Bizim bölgede İHA’mız yok” diyerek yalanladı.

NBC’ye konuşan bir CENTCOM yetkilisi, “Bugün İran hava sahasında faliyet gösteren herhangi bir ABD İHA’sı yoktu” dedi.

CENTCOM Sözcüsü Kaptan Bill Urban, bir ABD İHA’sının vurulup vurulmadığı konusunda yorum yapmazken, Associated Press’e “İran hava sahasında bir İHA’mız yoktu” dediği belirtildi.

ABD’DEN ORTADOĞU’YA BİN ASKER

ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, Ortadoğu'ya ek 1000 asker gönderme kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) vekalet eden Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, asker gönderilmesi kararının İran'ın "düşmanca tavrı" karşısında alındığını söylemişti.

Amerikan Donanması da, Umman Körfezi'neki tanker saldırılarının İran tarafından geçekleştirildiğini gösterdiğini söylediği yeni fotoğraflar paylaşmştı.

İran Pazartesi günü 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıkladı.

Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurdu.

Tahran ile Washington arasındaki tansiyon, ABD'nin 2015 yılında imzalanan çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından artmıştı.

Beyaz Saray, kararın ardından İran'a yeni yaptırımlar getirmiş, Orta Doğu'daki varlığını artırmış ve İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" listesine almıştı.