ABD’den Kuzey Kore’ye: Nükleer programı dondurun

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile bu ay yapılması planlanan yeni görüşmeler öncesinde nükleer silahların yok edilmesi sürecinin başlangıcı olarak nükleer programın dondurulmasını görmeyi umduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede sürpriz şekilde görüşmüş ve askıya alınan nükleer görüşmeleri yeniden başlatmayı kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmelerin muhtemelen "Temmuz ayında büyük ihtimallle önümüzdeki iki ya da üç hafta içinde gerçekleşeceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan basın toplantısında yaptığı açıklamada "Nükleer programın dondurulması bildiğiniz gibi asla bir sürecin çözümü olmayacak. Bu asla bir sürecin sonu da olmayacak" dedi.

Ortagus "Bu, başlangıçta görmeyi umduğumuz bir şey olacak. Fakat yönetimin nihai hedef olarak dondurulmaya işaret ettiğini sanmıyorum. Bu sürecin başında olacak" dedi. (Kaynak: Reuters)