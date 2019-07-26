Dünyanın en büyük dinozorunun kemiği bulundu

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Fransa’da bulunan bir dinozor fosili, dinozorların devasa boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. 2 metre boyundaki bu kemiğin sahibi olan dinozor, dünyanın en büyük dinozoru oldu.

Bir zamanlar dünya üzerindeki baskın tür insanlar değildi. Üzerinde yaşadığımız yeşil mavi çamur topunun hakimi dinozorlar idi. Bu canlılardan geriye bugün yalnızca fosilleri kaldı.

Yeni bulunan devasa uyluk kemiği, tam 140 milyon yıllık ve kemiğin boyu 2 metre civarında. Normal bir insandan daha uzun olan bu kemiğin ağırlığı da 500 kilogramı buluyor.

Yapılan inceleme sonucunda kemiğin, Sauropods adlı bir dinozor türüne ait olduğu ortaya çıktı. Bu canlılar, dünyanın en büyük otçul dinozorları olarak biliniyorlar. Bu tür normalde Triassic Dönem’in sonunda ortaya çıkmasına rağmen bu fosil, Jurassic Dönem’den kalma.

Fosil, Uluslar Doğal Tarih Müzesi’nden gönüllüler tarafından killi toprağın içinde bulundu.

Araştırmacılar, bölgede bulunan kemikleri kullanarak bütün bir Sauropod iskeleti inşa edebilmeyi umuyorlar. Aynı katmanda gömülü olan bir leğen kemiği de olduğu tespit edildi.

Fransa’nın Charente bölgesi, oldukça önemli bir fosil yatağı konumunda bulunuyor. Bölgede 2010 yılından bu yana 7500 kemik bulundu. Bu kemiklerin 45 farklı dinozor türüne ait olduğu ortaya çıktı.

Ekip, dinozor iskeleti inşasının şu anda yarı yarıya tamamlanmış olduğunu belirtiyorlar. Sürecin ne kadar hızlı tamamlanacağını, fosillerin ne kadar hızlı bulunup çıkarılacağı belirleyecek.(Kaynak: Webtekno)