Almanya en çok hangi ülkelere silah satıyor?

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Almanya hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5.3 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verirken, bu ülkenin silah ihracatından elde ettiği gelir geçen yıla göre yaklaşık 500 milyon euro arttı.

En fazla silah satışı yaptığı ülke 1.76 milyar euro ile Macaristan iken Yemen’de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kaynak gösterilerek yayımlanan habere göre, Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5.3 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Alman hükümeti, geçen yıl 4 milyar 820 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Böylece yılın ilk yarısında onay verilen satışlar, 2018’de bütün yıl onay verilen satışlardan yaklaşık 500 milyon euro fazla olması dikkati çekti.

3.2 MİLYAR EURO AB VE NATO’YA

Berlin, 2017’de 6 milyar 240 milyon euro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015’te ise 7.86 milyar euro ile rekor kırmıştı. Bu yılın ocak-haziran döneminde silah ve askeri malzeme satışlarının yüzde 40’ı (2.1 milyar Euro), Almanya’nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere yapıldı. Satışların yüzde 60’ı da (yaklaşık 3.2 milyar euro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi ülkelere gitti. Bu oran geçen yıl yüzde 47.2 olarak kayıtlara geçmişti. Almanya’nın bu yılın ilk yarısında en fazla silah satışı yaptığı ülke 1.76 milyar Euro ile Macaristan oldu.

MISIR İKİNCİ SIRADA

Yemen’de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve BAE’ye destek veren Mısır, 802 milyon euro ile Macaristan’ı izledi.

Alman Federal Hükümeti’ni oluşturan partilerin, Yemen’de insani krizin sorumlusu gözüken ülkelere silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans verilmeyeceğine yönelik anlaşmasına rağmen Mısır’a 802 milyon euroluk silah satışı yapılması dikkati çekti.

Mısır’ı Güney Kore, ABD, Avustralya ve yine Yemen’de savaşan BAE izledi.