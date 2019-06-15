Mesrur Barzani görüşmelere başlıyor

K24 - ERBİL
Yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin, yakın zamanda, kabinede yer alacak partilerle görüşmelere başlayacağı bildirildi.
K24’ün, Mesrur Barzani’nin ofisinden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) müzakere heyetiyle bir araya gelecek.
Kaynak, Mesrur Barzani’nin, 9’uncu kabinede yer alacak taraflarla yapılacak görüşmelerin yol haritasını belirlemek üzere KDP’nin müzakere heyetiyle bir toplantı yapacağını aktardı.
Taraflarla görüşmelerin en kısa zamanda başlayacağını belirten kaynak, ilk toplanın KDP Politbürosu’yla yapılacağı bilgisini verdi.
12 Haziran’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin, kabinesini 30 gün içinde oluşturması gerekiyor.
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