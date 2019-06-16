BASIN ÖZETİ – 16 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mühürsüz oy bombası
Yandaşa para yağdı
Tek özgürlük konserdi
Asya'da ittifak arayışı
Kadın isterse yapar
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Her dev için bir fırça
Kimi soruları yetiştiremedi kimi sınava yetişemedi
Gözünüzü toprak doyursun
Demokrasi trafiği
Kozları paylaşma akşamı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
15-16 Haziran ruhuyla mücadeleye
Kırılma çoktan başladı
'Sorumluların peşindeyiz'
HDP: Hiç kimse Kürt seçmenin tutumundan şüphe duymasın
Açlık grevinden çıkan mahpusa ring aracında darp iddası
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Son dakika maratonu
Projelerle boş vaatler kapışacak
Oldu bittiye izin vermeyiz
İdlip Halep olmasın
Tatbikat fiyaskosu
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Devrimci muhalefet güzellikleri içeren farklı bir düzen arar
39 günde 260 kıyak
İstanbul'u 25 yılda enkaza çevirdiler
Gözler düelloda
Gericiliğe geçit vermeyiz
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