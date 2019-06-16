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BASIN ÖZETİ – 16 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 16 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mühürsüz oy bombası

Yandaşa para yağdı 

Tek özgürlük konserdi 

Asya'da ittifak arayışı 

Kadın isterse yapar 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Her dev için bir fırça 

Kimi soruları yetiştiremedi kimi sınava yetişemedi 

Gözünüzü toprak doyursun 

Demokrasi trafiği 

Kozları paylaşma akşamı 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

15-16 Haziran ruhuyla mücadeleye 

Kırılma çoktan başladı 

'Sorumluların peşindeyiz' 

HDP: Hiç kimse Kürt seçmenin tutumundan şüphe duymasın 

Açlık grevinden çıkan mahpusa ring aracında darp iddası 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Son dakika maratonu 

Projelerle boş vaatler kapışacak 

Oldu bittiye izin vermeyiz

İdlip Halep olmasın 

Tatbikat fiyaskosu 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Devrimci muhalefet güzellikleri içeren farklı bir düzen arar 

39 günde 260 kıyak 

İstanbul'u 25 yılda enkaza çevirdiler 

Gözler düelloda 

Gericiliğe geçit vermeyiz

 

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