Hakkarili genç bisikletiyle köprüden uçtu

Seçim, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın ziyareti, Öcalan’ın mektubu

Türkiye’de hem genel ve hem de yerel seçimler siyasi partiler arasında çoğu zaman kurallı olmayan, demokratik kültürle ilişkisi olmayan bir kapsam ve nitelikte devam eder. Seçimlerde büyük çekişmeler, karşılıklı hakaretler, iftiralar akıl almaz bir şekilde sürdürülür.