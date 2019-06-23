Kürdistan

Hakkarili genç bisikletiyle köprüden uçtu

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Hakkarili genç bisikletiyle köprüden uçtu
Hakkari Yüksekova Kaza

HABER MERKEZİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle Dağlıca bölgesine giden bir kişininin, hızını alamayarak köprüden suya uçtuğu bildirildi. 

Edinilen bilgilere göre ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine bisikletiyle giden Sami Bartın (24) adlı genç, hızını alamayıp köprüden suya uçtu.

Olayı duyan yakınları hemen köprü alanına akın etti.

Ambulans ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini ifade edilirken, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.  (Kaynak: İHA)

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