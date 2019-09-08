ABD: Müttefiklerimiz YPG mevzilerinin kaldırılmasına tanıklık etti

HABER MERKEZİ

ABD’den ‘güvenli bölge’ ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye ile yürütülen ortak devriye çalışmalarına işaret edilerek, "Müttefiklerimiz YPG mevzilerinin kaldırılmasına tanıklık etti" denildi.

ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türkiye ve ABD askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Caggins, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güvenlik endişelerine değinen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir" diye konuştu.

Caggins ayrıca, bu süreçte Koalisyon'un ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) terör örgütü DAİŞ'i tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' planı kapsamında Türkiye ve ABD askerleri tarafından gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesinin başladığı bildirilmişti.