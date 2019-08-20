Almanya Savunma Bakanı Erbil’e geliyor

K24 - ERBİL
Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in, Erbil’e gelmesi bekleniyor.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin yeni Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’le bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede Berlin yönetiminin, DAİŞ’le savaşta zarar gören yerleşim birimlerinin yeniden inşasına yardım sağlaması konusunun ele alındığı kaydedildi.
Iraklı mevkidaşı Necah Şemeri’yle düzenlediği basın toplantısında DAİŞ’in Irak’ta son bulmadığını vurgulayan Karrenbauer, Iraklı güçleri desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.
K24’ün edindiği bilgiye göre Karrenbauer başkent Erbil’e de bir ziyaret gerçekleştirecek.
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