BASIN ÖZETİ – 2 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Cehaletin doruğu
Eğitimde dar bakış açısı var
Krizde henüz dip görülmedi
AKP'de panik var
Britanya'da Brexit oyunları
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Siviller can derdinde ABD ie Rusya oyun derdinde
Taksiler kontağı zamlı açtı
Belediye başkanları tek çatı altında
Yeni adli yıl seçimlerle açılıyor
Yapacaklarımız var
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Onbinler: Kayyum darbedir barış ise ihtiyaç
İdlib ateşkesine ABD bombası
Yargıda köklü değişiklik şart
Petrol-İş'te yeni başkan Süleyman Akyüz
Yemen'de neyin savaşı veriliyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gurur ve kibirle bir yere varılamaz
Pancar kotası arttı
Lübnan'da gerilim tırmanıyor
1 milyon kişi Avrupa kapısına dayanır
Hapishaneyi vurdular: 60 ölü 100 yaralı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Beklenen golcü sonunda geldi
Vakıf protokolleri çoktan ucuzlatılmış
Barış ve hukuk için omuz omuza
İnternet yayınları için sansür dönemi başladı
Zamların altında ne yatıyor
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