Türkiye

BASIN ÖZETİ – 2 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 2 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Cehaletin doruğu 

Eğitimde dar bakış açısı var 

Krizde henüz dip görülmedi 

AKP'de panik var 

Britanya'da Brexit oyunları 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Siviller can derdinde ABD ie Rusya oyun derdinde 

Taksiler kontağı zamlı açtı 

Belediye başkanları tek çatı altında 

Yeni adli yıl seçimlerle açılıyor 

Yapacaklarımız var 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Onbinler: Kayyum darbedir barış ise ihtiyaç 

İdlib ateşkesine ABD bombası 

Yargıda köklü değişiklik şart 

Petrol-İş'te yeni başkan Süleyman Akyüz 

Yemen'de neyin savaşı veriliyor


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gurur ve kibirle bir yere varılamaz 

Pancar kotası arttı 

Lübnan'da gerilim tırmanıyor 

1 milyon kişi Avrupa kapısına dayanır 

Hapishaneyi vurdular: 60 ölü 100 yaralı 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Beklenen golcü sonunda geldi 

Vakıf protokolleri çoktan ucuzlatılmış 

Barış ve hukuk için omuz omuza 

İnternet yayınları için sansür dönemi başladı 

Zamların altında ne yatıyor 

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