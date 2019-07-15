Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu’ndan Başbakan’a tebrik

K24 - ERBİL

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

K24’e konuşan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Kürdistan Bölgesi ve Irak’la gözle görünür bir yakınlıkları olduğunu söyleyerek, birlikte çalışmaya ve ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve göreve yeni gelen diğer bakanları tebrik ettiğini kaydeden Karaçay, birlikte çalışmayı beklediklerini ifade etti.

3 sene önce Türkiye’nin bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Karaçay, FETÖ’nün 165 ülkede faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti.

Mesrur Barzani geçtiğimiz Çarşamba günü Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."