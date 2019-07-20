Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Telefonda görüşen iki bakanın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze savunma sistemi ile ABD'den sipariş ettiği F-35 savaş jetlerinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin Minbic, İdlib ve ‘Güvenli Bölge’ konularını ele aldığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ise bu görüşmede Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den görüşmeye dair yapılan duyurudan saatler sonra iki bakanın görüşmesine dair kısa bir açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulunmuştu.

Perşembe günü Amerikan Özel Olimpiyatlar takımını ağırlayan Trump, bu sırada basın mensuplarının kendisine yönelttiği Türkiye'ye yaptırım sorusu üzerine "Şu anda bunu düşünmüyoruz" şeklinde cevap vermişti.

Washington'dan daha önce yapılan açıklamalarda birçok kez, S-400'lerden geri adım atılmaması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının gündemde olduğu belirtilmişti.