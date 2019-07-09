AİHM’den Demirtaş kararı

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AİHM, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Strasburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme kararına göre Türkiye, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Mahkemeye başvuru Selahattin Demirtaş'ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken bir TV kanalında yaptığı konuşma sonrasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı.

Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.