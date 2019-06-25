Alman parlamenterden Merkel’e Kürt devleti tepkisi

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Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Almanya Federal Meclisi Üyesi Mark Hauptmann, Kürt devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’e tepki gösterdi.

Mark Hauptmann basına yaptığı açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti bazen iki tuzaklı siyaset yürütüyor. Halkların geleceğini tayin hakkı konusunda Kosova’yı desteklerken, Kürtlere hayır deniyor. Doğrusu Irak’ın ulusal tarihi bir geçmişi yok, Irak yapay bir devlettir. O sınırlar sömürgecilik döneminde çizildi. Bu yüzden Irak’taki mevcut form çok da savunulmamalı. Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulmasına dönük o büyük talep gözardı edilmemeli” dedi.

Kürtlerin bölgenin siyasi istikrarı açısından önemli bir bileşen olduğunu vurgulayan Hauptmann, “Kürt otonom bölgesinde güvenlik durumu Irak’ın diğer bölgelerinden çok daha iyidir” diye belirtti.

Hauptmann, “Almanya ve Avrupa olarak Kürt ortaklarımızla birlikte iyi çalışıyoruz. Bölgede iyi bir ortaklığımızın olması gerekiyor, İran’ın güttüğü gibi düşmanlık değil” ifadesini kullandı.

Hauptmann sözlerinin devamında, “Kürt devleti, Türkiye’nin baskısından da kurtarılmalı. PKK Almanya’da yasaklı bir partidir. Eylemlerinin meşruiyetini yitiriyor. Kürt devletinin Türkiye topraklarında kurulmayacağı, sadece Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin doğusunu kapsadığı netliğe kavuşturulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Alman parlamenter, Kürt devletinin diasporada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Kürtler için güvenli bir sığınak olması mantığıyla kurulması gerektiğini vurguladı.

Mark Hauptmann sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan bölgenin savunmasına destek verenler, o halkın kendi kaderini tayin hakkı söz konusu olunca görmezden gelmemeli, umursamaz olmamalı. Kürt halkının talebi, sadece bölgenin korunması için değil aynı zamanda bölgenin içinden geçtiği siyasi durumdan kurtulmak istemesi, mantıklı bir taleptir. Kürt devleti ve hükümeti, krizlerle dolu bölgede huzur ve istikrar kaynağı olur.”

MERKEL’İN SÖZLERİ

Geçtiğimiz Almanya'nın Goslar kentinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söylemişti.

Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Bölgede yaşayan Kürtler için özerkliğe vurgu yapan Merkel, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" diye konuştu.