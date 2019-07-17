Kürdistan Parlamentosu: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu, başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu personelini hedef alan saldırıyı sert bir dille kınadı.

Parlamento tarafından yapılan açıklamada, Türkiyeli bir diplomatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi şiddetle kınanırken, “Bu vesileyle Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Türkiye Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik makamlarının acil bir şekilde suçluları bulup yasalar çerçevesinde cezalandırması için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Saldırının Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ortamını bozmaya dönük olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle sürüdürüldü: “Saldırı Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve istikrarını bozmayı amaçlıyor. Komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve dostluğumuzun sürmesi noktasında kararlıyız. Tekrar saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurbanların yakınlarına ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’na taziyelerimizi iletiyoruz.”

Bugün öğle saatlerinde Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir personel ve bir sivil vatandaş yaşamını yitirmiş, bir vatandaş ise yaralanmıştı.