DAİŞ’in havanlı saldırısı sonrası şiddetli çatışma!

K24 - XANEQİN
Xaneqin ilçesine bağlı bir Dara köyünü top saldırısında bulunan DAİŞ ile Irak ordu birlikleri arasında çatışma yaşandı.
Xaneqin’den bildiren K24 muhabiri, dün akşam saat 22.30 sıralarında DAİŞ mensuplarının Xaneqin’in Dara köyüne havan topu saldırılarında bulunduğunu aktardı.
Görgü tanıkları, köye 12 havan topunun düştüğünü, bunlardan 5’inin patladığını söyledi.
Saldırının hemen ardından birkaç koldan harekete geçen Iraklı askerlerle DAİŞ’liler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmalarda sivillere ait evler ile hayvanların zarar gördüğü kaydedildi.
Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadığını öğrenildi.
Dün K24’e konuşan Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Şaxewan Abdullah, son bir hafta içinde DAİŞ tarafından Kerkük sınırları içinde 10 saldırının düzenlendiğini belirtti.
Şaxwan Abdullah, durumun kontrol alınamaması halinde bazı bölgelerin DAİŞ’in eline geçebileceği uyarısında bulundu.
Xaneqin de Kerkük gibi Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler arasında yer alıyor.
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