Trump: Türkiye daha fazlasını satın alamayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye 100'den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya'dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye 100'den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya'dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak" dedi ve "Türkiye konusu çok karmaşık, onlarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Türkiye, Patriot füzeleri almak istedi ancak ABD bunu satmadı. Bu durum adil değil" diye konuştu.

ABD Savunma Bakan vekilliği görevini yürüten ve Trump tarafından bakanlık koltuğuna aday gösterilen Mark Esper ise, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alma kararının kendilerini ‘hayal kırıklığına uğrattığını’ söyledi.

Bakanlığının onay süreci için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’ne ifade veren Esper, “Türkiye uzun süreden beri çok kabiliyetli bir NATO üyesidir, fakat S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığı yarattı” dedi.

S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı 12 Temmuz’dan itibaren başlamıştı.