Neçirvan Barzani’den Erbil saldırısı açıklaması

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’deki restoran saldırısının baş zanlısı ve yardımcısının yakalanmasından dolayı Asayiş ve Kürdistan Anti Terör güçlerini kutladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’deki restoran saldırısının baş zanlısı ve yardımcısının yakalanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Neçirvan Barzani, açıklamasında “Asayiş ve Kürdistan Anti Terör güçleri, 17 Temmuz’da gerçekleştirilen ve maalesef bir Türkiye diplomatı ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirdiği terörist saldırının baş zanlısı ve yardımcısını başarılı bir şekilde yakalamayı başardı” dedi.

“Asayiş ve Kürdistan Anti Terör güçlerinin başarısı, onların işlerine ve Kürdistan Bölgesi’ni korumaya bağlılıklarının göstergesidir” diyen Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, çirkin ve korkakça bir olaydan sonra zanlıları ve yardımcılarını yakalama konusunda kararlı olduğu ve aynı kararlılığın devam edeceği görülüyor. Asayiş ve Kürdistan Anti Terör güçlerinin bu başarısı, hem terörist çabaları boşa çıkarmıştır hem de Kürdistan Bölgesi halkının zarar görmesini engellemiştir” ifadelerini kullandı.

Zanlıların yasalara göre yargılanacağını vurgulayan Neçirvan Barzani, “Emniyet güçleri, şu ana kadar Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını korumuştur, bundan sonra da Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve güvenliği için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleştirilen ve bir türk diplomat ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının baş faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ ile kendisine yardım eden Muhammed Bisıksız, Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Kürdistan Anti Terör Güçleri’nin (Kurdistan CT) ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

17 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu personeli Osman Köse ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.