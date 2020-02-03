Ortadoğu

İdlib’de çatışma: 4 Türk askeri hayatını kaybetti

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İdlib’de çatışma: 4 Türk askeri hayatını kaybetti
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HABER MERKEZİ

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçleriyle yaşanan çatışmada 4 Türk askeri hayatını kaybetti, 1’i ağır 9 asker de yaralandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib’de Suriye rejim güçleriyle Türk askeri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 4 Türk askerinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 9 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, “İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı” belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.”

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