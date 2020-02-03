İdlib’de çatışma: 4 Türk askeri hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçleriyle yaşanan çatışmada 4 Türk askeri hayatını kaybetti, 1’i ağır 9 asker de yaralandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib’de Suriye rejim güçleriyle Türk askeri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 4 Türk askerinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 9 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, “İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı” belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.”
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim