Irak: DAİŞ’liler Türkiye, Sudan ve Kuzey Afrika’ya kaçtı

HABER MERKEZİ

Irak istihabaratı, DAİŞ mensuplarının, örgüt lideri Ebubekir Bağdadi’nin doğrudan talimatıyla Türkiye, Sudan ve Kuzey Afrika’ya doğru kaçtığını bildirdi.

İstihbarat Birimi Başkanı ve İstihbarat ve Anti-Terör Birimi Genel Müdürü Ebu Ali Besri, basına yaptığı açıklamada, Ebubekir Bağdadi’nin Suriye’nin batısında bir bölgede saklandığı bilgisini paylaştı.

Ebu Ali Besri, “Ebubekir Bağdadi olarak bilinen DAİŞ lideri Ewad Samarrayi’nin doğrudan talimatı üzerine terör örgütünün bazı yöneticileri Türkiye, Sudan ve Kuzey Afrika’ya kaçtı. Bazı DAİŞ’li teröristlerle aileleri de Suriye’nin Haseke vilayetindeki El Hol kampında kalıyor” dedi.

DAİŞ’in Suriye’nin İdlib vilayetindeki varlığıyla ilgili de uyarıda bulunan Besri, “Onlar bölgenin güvenliği açısından bir başka tehdit olacaklar” ifadesini kullandı.

Besri’nin açıklamasını yayımlayan Irak Haber Ajansı da önümüzdeki günlerde Bağdadi’yle ilgili teyit edilmiş son bilgilerin ve Bağdadi’nin kısa süre önce görevlendirilen yeni yardımcılarının paylaşılacağını bildirdi.