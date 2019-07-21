Hafter Güçleri: Bir Türk İHA'sını düşürdük

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General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Pazar günü Libya'nın batısında bulunan Ain Zara'nın güney banliyösünde bir Türk insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Şarkul Awsat’ta yer alan habere göre, Hafter’e Libya Ulusal Ordusu Askeri Bilgi Bölümü Facebook sayfasında, “Silahlı kuvvetlerin bir hava saldırısı ile karşı karşıya kaldığı ve bölgedeki çatışmaların ardından bir Türk İHA'sının düşürüldüğü" bildirildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz 24 saat boyunca kesintisiz olarak Libya hava sahasını güvence altına almak için mevcut tüm askeri yetenek ve uzmanlığıyla çalışıyor. Bu noktada sivillerin zarar görmemesi amaçlanıyor" denildi.

Reuters'a açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu’ndan bir askeri kaynak ise, Türkiye’ye ait bir İHA’nın saldırısında Hafter’e bağlı 7 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bu saldırının ardından Hafter’e bağlı güçlerin Türkiye’ye ait İHA’yı düşürdüğü belirtildi.