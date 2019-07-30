Bakanlar Kurulu, Erbil - Bağdat müzakerelerini görüştü

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları masaya yatırdı.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Başbakan Mesrur Barzani Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında başlayan müzakerelere değinerek, ortak yüksek komisyonun geçtiğimiz hafta Erbil’de gerçekleştirdiği toplantının öneminden söz etti.

Ortak yüksek komisyonun 3 konunun çözümü için müzakerelerini sürdüreceğini kaydeden Başbakan, söz konusu konuların petrol ve doğalgaz, mali sorunlar ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgeler olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için teknik komisyonların oluşturulduğunu belirten Başbakan, müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.

Bakanlık ve komisyonların iç gelirlerin düzenlenmesinin de masaya yatırıldığı toplantıda, söz konusu tüm kurumların gelirlerinin maliye ve ekonomi bakanlıklarına aktarılacağı ve bakanlıklar ile resmi kurumlara gerekli olan ödemelerin yapılacağı bildirildi.

Toplantıda imar, maaş ödemeleri ve turizmle ilgili sorunlar da masaya yatırılarak gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı.