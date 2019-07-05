Hırvatistan'dan AB’ye Balkanlar uyarısı

HABER MERKEZİ

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinin yavaş ilerlemesi durumunda büyük küresel güçlerin bölgedeki etkisini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere iki günlüğüne Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Plenkovic, burada Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüştü.

İkili basın toplantısında konuşan Hırvatistan Başbakanı, Balkan ülkelerinin AB'ye uyum sürecinin bir ya da iki günde olmasını beklemediklerini ancak bu sürecin gözle görülür ve uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Plenkovic "Toplantılarda AB'nin çok yavaş hareket ettiğinin altını çizdim. Eğer uzun süre beklersek, diğer küresel güçler bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıracak ve Avrupa'nın bu bölgesinde etkisini artıracak" diye konuştu.

Polonya Başbakanı Morawiecki de Balkanların batısının AB'ye uyumu anlamına gelen Berlin Süreci'nin bir an önce bitmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin daha korunaklı ve AB ülkeleriyle daha etkileşim halinde olması gerektiğini söyledi. Mateusz Morawiecki yakın bir zamanda yeni bir mülteci krizinin yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Plenkovic'in Varşova'daki temaslarının ardından Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenecek olan NATO ile işbirliği temalı Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

AVRUPA KONSEYİ'NE HIRVAT SEKRETER

Öte yandan Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yapılan oylamada oyların büyük çoğunluğunu alan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

Buric önümüzdeki 5 yıl için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

Hırvat politikacı 18 Eylül 2019 tarihinde bu görevi Norveçli Sosyal Demokrat Thorbjorn Jagland'dan devralacak.