Kürdistan

Başkan Barzani Suudi Bakan'la görüştü

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Başkan Barzani Suudi Bakan'la görüştü
Mesud Barzani Samir el-Gadban Kürdistan Bölgesi Suudi Arabistan

K24 – ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Suudi Arabistan’ın Körfez ve Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir el-Gadban ile bir araya geldi.

Başkan Barzani’nin Pirmam’daki ofisinde gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Ortadoğu’da yaşanan son siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı.

Samir el-Gadban, dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere başkent Erbil’e gelmişti.


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