Başkan Barzani Suudi Bakan'la görüştü

K24 – ERBİL
Başkan Mesud Barzani, Suudi Arabistan’ın Körfez ve Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir el-Gadban ile bir araya geldi.
Başkan Barzani’nin Pirmam’daki ofisinde gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmede, Ortadoğu’da yaşanan son siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı.
Samir el-Gadban, dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere başkent Erbil’e gelmişti.
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