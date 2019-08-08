Mekke’de Kürtçe yayın yapan kanal açıldı

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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Kürdistan bayrağı logosuyla Haciyani Kurdistan (Kürdistan Hacıları) isimli günlük Kürtçe yayın yapan bir televizyon açıldı.

Kürdistan Bölgesi Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, açılan televizyonun Kürdistan Bölgesi’nden hac ve umre ibadeti için Mekke ve Medine’ye gidenlere hizmet etmeyi amaçladığını açıkladı.

Günlük programların yayınlandığı kanalda, hac ve umre ibadetiyle ilgili Kürtçe bilgiler veriliyor.

K24’e konuşan televizyonun kurucusu ve müdürü Kerwan Situni, “Televizyonun Mekke’deki otellerde konuklayan Kürdistanlı hacılar için yayınları var. Gelecek yıl hac mevsiminde Kürdistan Bölgesi’nde de izlenebilmesi için plan yapıyoruz” dedi.

Televizyonun isminin Haciyani Kurdistan olduğunu kaydeden Situni, kanalın logosunun Kürdistan bayrağı olduğunu ve günlük olarak Kürdistanlı hacılar için yayın yaptığını ifade etti.