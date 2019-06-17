Mesrur Barzani: KYB ve KDP anlaşmaya bağlıdır

K24 - SÜLEYMANİYE

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, “Görevimiz hükümeti kurmaktır, KYB’li kardeşlerimiz de daha önce KDP’yle imzaladıkları anlaşmaya bağlıdırlar” dedi.

Bugün Süleymaniye’ye giden Mesrur Barzani, yeni kabinenin oluşturulmasıyla ilgili Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro üyeleriyle yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminin, KYB tarafından kabinede görev alacak olan adayların CV’lerinin sunulması olduğunu kaydeden Mesrur Barzani, en kısa zamanda yeni kabineyi Parlamento’ya sunmak istediklerini yineledi.

Mesrur Barzani, “Görevimiz hükümeti kurmaktır, KYB’li kardeşlerimiz de daha önce KDP’yle imzaladıkları anlaşmaya bağlıdırlar” ifadesini kullandı.

KYB heyetine başkanlık eden İmad Ahmed ise ortak basın toplantısında, iyi bir hizmet sunmak için KDP ve diğer taraflarla güçlü bir hükümet kurmak istediklerini belirtti.

İmad Ahmed, KDP’yle yaptıkları anlaşmaya bağlı olduklarını ifade ederek, “KYB daha önce de gerçek bir ortaktı ve bu partimizin dahil olduğu ilk kabine değildir” diye devam etti.