ABD: Türkiye'ye yaptırım kartı hala masada

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye her türlü yaptırımı hala değerlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Türkiye'ye yaptırım konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına karşılık vermek bağlamında tüm eylem seçeneklerinin değerlendirildiğinden söz eden Cooper, "Bunların hepsi belli şartlara bağlı ve bir takvimi yok. ABD'deki yasamanın yaptırımlarla ilgili oluşturduğu bir çizelge yok" diye ekledi.

Türkiye için "Yaptırım dayatılması konusunda henüz düzlüğe çıkmadılar. Bu mesele, hala oyuna dahil" ifadesini kullanan Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, şu vurguyu yaptı:

"ABD'nin kendisine yakın düzeydeki bir hasımından askeri donanım alıp almamak gerektiğini Washington'ın diğer ortaklarına göstermek bakımından Türkiye ilginç bir vaka."

Cooper, S-400 sorununa rağmen Ankara ile askeri işbirliğinin güçlü devam ettiğini kaydetti.