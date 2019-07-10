Hafter'in üssünde Fransız füzeleri bulundu

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Libya'da General Hafter'e ait bir üste, Fransa'ya ait dört tanksavar füzesinin bulunmasının ardından, Fransız hükümeti BM’nin silah ambargosunu ihlal ettiği iddialarını reddetti.

Fransa Savunma Bakanı Le Drian, "kullanılamaz durumdaki" Amerikan yapımı füzelerin herhangi bir gruba verilmesinin söz konusu olmadığını ve tahrip edilmek üzere olduklarını savundu.

Ancak füzeler, başkent Trablus'un güneyindeki, General Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı bir kampta bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümete bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği kampta bulunan füzelerle ilgili olarak, Washington'da da bir soruşturma başlatıldı.

Fransa, tanklara ve diğer zırhlı araçlara karşı kullanılabilecek füzelerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Fransa Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu silahlar, istihbarat ve terörle mücadele görevlerini yerine getiren güçlerin koruması içindi" denildi.

Açıklamada ayrıca füzelerin, "hasarlı ve kullanılamaz durumda oldukları", "tahrip edilmeleri öncesinde geçici olarak depoda tutuldukları" belirtildi.

Fransa, daha önce de General Hafter'e destek vermekle suçlanmış, BM'nin 2011'de koyduğu silah ambargosuna uyarınca, silah yardımında bulunulduğu iddiasını hep reddetmişti.

LİBYA’DAKİ OLAYLAR

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış, ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı. (Kaynak: BBC Türkçe)