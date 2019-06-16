Bolton: Maduro Rusya ile savunma kontratı imzaladı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüela lideri Nicolas Maduro’nun geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığını söyledi.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen mayıs ayında Rusya’nın sürekli yardımını ‘satın almak’ için bu ülke ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığı iddiasında bulundu.

Bolton, “Maduro Venezüela’nın kaynaklarını son derece irrasyonel yönetti. Mayıs ayında yüz binlerce Venezüelalı açlık çekerken Maduro, Rusya’nın sürekli savunma desteğini satın almaya yönelik kontrat için bu ülkeyle 209 milyon dolarlık ödeme yaptı” dedi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya’nın Venezüela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy de, Bolton’un Venezüela’nın Rusya ile savunma kontratı yaptığı yönündeki açıklamayı Venezüela’yı tehdit olarak göstermeye yönelik bir uydurma olarak nitelendirdi.

Sputnik’in haberine göre, Zayemskiy, “Bu, Venezüela’nın tehdit oluşturduğu, bunun suçlusunun da doğal olarak Rusya’nın olduğu yönündeki algının devam ettirilmesi için Bolton’un ihtiyaç duyduğu bir başka uydurma. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yakınlarda bizim imzaladığımız herhangi bir yeni kontrat olmadığını son derece net bir şekilde açıklamıştı” ifadelerini kullandı.