Çiftyürek: Şartlar Türkiye’yi yeni bir çözüm sürecine zorluyor

K24 - DİYARBAKIR

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, yaşanan son gelişmelerin Türkiye’yi yeni bir ‘çözüm süreci’ne zorladığını ifade etti.

K24’ün sorularına yanıt veren Sinan Çiftyürek, şunları söyledi:

“Türkiye’de Kürtlerin varlığı yasal olarak kabul edilseydi ya da Kürtçe resmi bir dil olarak kabul edilmiş olsaydı o zaman Kürt meselesinin çözümü için Türkiye’nin bir adım attığını görecektik. Fakat henüz bir adım atılmış değil. Çözüm için de herhangi bir programı bulunmuyor. 20 milyon Kürt’e Türk kökenli denilerek inkar devam ediyor. TRT Kurdî eğer AKP’nin propagandasını yapıyorsa bu çözüm için bir adım olduğu anlamına gelmez."

İktidarın, Kürt sorununa stratejik ve çözüm odaklı yaklaşmadığını ifade eden Çiftyürek, siyasilerin soruna günlük politikalar veya çıkarlar doğrultusunda baktıklarını dile getirdi.

“Bir gün Kürt meselesi vardır ertesi gün Kürt meselesi yoktur diyorlar” diyen Sinan Çiftyürek, sözlerine şöyle devam etti:

“AKP’li yöneticiler Diyarbakır’a geldiklerinde Kürt meselesi vardır diyorlar. Ankara'ya döndüklerinde Kürt meselesi yoktur diyorlar. Kürt meselesi hakkında konuşan herkes, sorunu kendine göre bir isimle adlandırıyor. Bu, Türkiye siyasetinin bir yanlışıdır. Sorunun çözümü için şu anda AKP’nin herhangi bir programı yoktur.”

Çiftüyürek, “Kürtlerin ve Kürdistan’ın içerisinde bulunduğu şartların Türkiye’yi yeni bir çözüm süreci başlamasına mecbur bıraktığını” ifade etti.