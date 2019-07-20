Türkiye

BASIN ÖZETİ - 20 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 20 Temmuz 2019
Gazete Haber Basın Özeti Öne çıkanlar


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Soylu aradı polis çekildi

AB ülkeleri ile derin uçurum

ABD’den Suriye heyeti

Geciken istifalar

Mollalara yol verildi


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

70 yılın faciası iki aileyi yuttu

Yüzde 90’ı istifa etti

Senatörler yaptırımlara kilitlendi

Atkıya saldırı turiste sınır dışı

Yüzde yüz utanmazlık


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Eğitim sistemi başarısızlık üretiyor

HDP: Erbil saldırısını aydınlatın

ABD’de Türkiye’ye yaptırım tartışması

OHAL kurumları ile devam ediyor

Nefret suçları yasası çıkarılmalı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Havada 52 gözaltı

Yüzde 10’luk adalet

Geleceğin ‘ilk’ meslekleri

ABD’de FaceApp paniği

Tanker misillemesi


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kürde linçe devlet desteği

Maxmur bombalandı

Yaptırım için baskı

Tuncel ve Kışanak kararı bozuldu

Doğa tahribatının ağır sonuçları


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Türkiye, AB’deki savaş uçağı projesine katılabilir

Fitch, 14 Türk bankasının notunu indirdi

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı

‘Kalifiye eleman esnek iş kovalıyor’


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

OHAL bitmedi olağan hal oldu

Suruç’a adalet gelmedi

Doğu Akdeniz’deki zenginlik halklara ait

Meme kanserinde asıl tehlike bu tablo

Muhalefet sordu bakanlar sustu

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