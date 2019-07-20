BASIN ÖZETİ - 20 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Soylu aradı polis çekildi
AB ülkeleri ile derin uçurum
ABD’den Suriye heyeti
Geciken istifalar
Mollalara yol verildi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
70 yılın faciası iki aileyi yuttu
Yüzde 90’ı istifa etti
Senatörler yaptırımlara kilitlendi
Atkıya saldırı turiste sınır dışı
Yüzde yüz utanmazlık
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Eğitim sistemi başarısızlık üretiyor
HDP: Erbil saldırısını aydınlatın
ABD’de Türkiye’ye yaptırım tartışması
OHAL kurumları ile devam ediyor
Nefret suçları yasası çıkarılmalı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Havada 52 gözaltı
Yüzde 10’luk adalet
Geleceğin ‘ilk’ meslekleri
ABD’de FaceApp paniği
Tanker misillemesi
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kürde linçe devlet desteği
Maxmur bombalandı
Yaptırım için baskı
Tuncel ve Kışanak kararı bozuldu
Doğa tahribatının ağır sonuçları
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Türkiye, AB’deki savaş uçağı projesine katılabilir
Fitch, 14 Türk bankasının notunu indirdi
Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı
‘Kalifiye eleman esnek iş kovalıyor’
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
OHAL bitmedi olağan hal oldu
Suruç’a adalet gelmedi
Doğu Akdeniz’deki zenginlik halklara ait
Meme kanserinde asıl tehlike bu tablo
Muhalefet sordu bakanlar sustu
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