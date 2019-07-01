Koalisyon komutanı: Peşmerge’yle işbirliği önemli

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümeti kurmakla görevli Mesrur Barzani’yle görüşen uluslararası koalisyonun üst düzey komutanı, Peşmerge Güçleri ile işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Mesrur Barzani bugün, uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye Özel Operasyonlar Ortak Timi Genel Komutan Yardımcısı General Gryn Wich başkanlığındaki askeri heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi güçleri ve koalisyon arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

General Gryn Wich, Peşmerge Güçleri ile işbirliğinin sürmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Peşmerge ile koalisyon arasındaki işbirliğinin DAİŞ terörüyle mücadedeleki etki ve rolü ile kazanımlarına vurgu yapan Mesrur Barzani, bu işbirliği ve koordisanyonun devam etmesinin önemine işaret etti.

Konuk heyet ise Mesrur Barzani’yle yeni görevinde başarılar dileyerek, terörün yeniden ortaya çıkmasını engellemek ve kazanımları korumak adına işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede; Peşmerge, Irak ordusu ve koalisyon arasında, DAİŞ terörüne karşı koordinasyon mekanizmasının uygulanması üzerinde de duruldu.