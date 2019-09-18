Erdoğan’dan ‘güvenli bölge’ mesajı: Son iki hafta

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güvenli bölgede iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız” dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ABD’yle oluşturulması öngörülen ‘güvenli bölge’yle ilgili iki hafta içinde bir sonuç çıkmamaması halinde kendi hareket planlarını devreye sokacaklarını belirtti.

‘Güvenli bölge’ konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır.

Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz.”