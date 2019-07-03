Dünyanın en büyük volkanında alarm!

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Hawaii’deki dünyanın en büyük aktif volkanı Mauna Loa’da alarm seviyesi "yeşil"den "sarı"ya yükseltildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelen depremler ve yüzeyde oluşan şişmelerin birtakım işaretler verdiğine dikkat çekti.

Kurum araştırmacısı Ingrid Johanson, Mauna Loa’nın “oldukça hızlı” biçimde faaliyete geçebileceğini ve püskürecek lavların birkaç saat içerisinde okyanusa kadar ulaşabileceğini ifade etti.

Yanardağ için verilen sarı alarm "2'nci seviye uyarı" olarak biliniyor. Aktif volkanlar için bölgedeki yer altı hareketliliklerinden referansla verilen bu uyarının bir üst seviyesi ise "turuncu" ya da "izleme".

En son 1984 yılında lav püsküren Mauna Loa'nın şu an için faaliyete geçmesi beklenmese de uzmanlar bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.