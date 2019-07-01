Mossad: İran olduğundan eminiz

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İsrail istihbarat servisi Mossad, Körfez bölgesindeki son saldırıların arkasında İran'ın olduğundan "emin" olduklarını açıkladı.

Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in Herzliya kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Tahran yönetimini hedef aldı.

Hem Mossad'ın hem de bazı yabancı istihbarat servislerinin elindeki bilgilere göre Körfez bölgesindeki saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne süren Cohen, "İran bu tür saldırılarla dünyaya herhangi bir gerilimden çekinmediği ve Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmaması ya da gevşetilmemesi durumunda dünyadaki petrol piyasasına ciddi zararlar verebileceği mesajını iletmeye çalışıyor" dedi.

İran'ın nükleer çalışmalarının bilimsel amaç taşımadığı ve Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğunu söyleyen Cohen, "Sadece kesin kararlılık onun (İran) nükleer silaha sahip olmasına engel olabilir" diye konuştu.