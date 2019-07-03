Bayık: Biz de hata yaptık

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PKK'nin çatı yapılanması KCK'nin Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Bu zorluklarla başa çıkarken biz de hatalar yaptık. Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan'ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık” dedi.

Cemil Bayık, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı.

PKK'nin beş kurucusundan biri olan Bayık, "Uzun süredir devam eden bu sorunu kalıcı bir çözüme ulaştırmak için önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırırsak bir nesil boyunca benzer bir fırsat göremeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çarşamba akşamı yayımlanan makalede PKK'nin 2000'lerin başından beri devletle yaptığı görüşmeleri, ateşkesleri ve 2015'te biten çözüm sürecinin ardından Suriye'deki gelişmeleri anlatan Bayık, "Bu zorluklarla başa çıkarken biz de hatalar yaptık" dedi ve ekledi:

"Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan'ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık. Bu kadar kompleks ve diğer sorunlarla bağlantılı bu çatışmayı çözmeye çabalarken, Türkiye'deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için daha fazla çaba sarf etmeliydik.”

KALIN’DAN WASHINGTON POST’A TEPKİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington Post'ta Cemil Bayık yazısının yayınlanmasına tepki gösterdi.

Kalın konu ile ilgili yaptığı açıklamada ''Washington Post Gazetesi'nin terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması bir skandaldır'' ifadelerini kullandı.

Kalın açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir.

Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir.”