ABD'de uçuşlar ertelendi

HABER MERKEZİ
ABD’de, Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı bilgisayarlarının arızalanması nedeniyle ülke genelinde çok sayıda uçuş ertelendi.
ABD’de gerçekleşen arıza nedeniyle ülkenin New York'tan Los Angeles'a birçok havalimanında uçuşlar ertelendi.
Binlerce yolcu uzun kuyruklar oluşturdu.
Arıza saatler sonra giderilebildi.
Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı'nın bilgisayar sistemi daha önce de arızalanmış, sistem 4 saat devre dışı kalmıştı.
İç Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, kullanılan yazılımın yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişti.
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