İran’dan Fransa ve AB’ye tepki

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İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran ile ilgili açıklamalarının "acemice ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.

Meclis genel kurulunda konuşan Laricani, Macron'un yeni müzakereler ve İran'ın füze programıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Macron'u görüştüğü kişileri dikkate alarak her toplantıda farklı açıklama yapmakla suçlayan Laricani, "Macron’un sözleri acemice ve üzüntü vericiydi. Eğer bunları Trump söyleseydi garip karşılamazdık. Bu sözler Sayın Macron’un defalarca kez Ruhani ile yüz yüze ve telefonda yaptığı müzakerelerde sarf ettiği sözlerle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.

Macron'un bir konuda uzmanlığını göstermek istemesi durumunda kendi ülkesinin iç sorunlarına yönelmesi gerektiğini ifade eden Laricani, bu şekilde Fransa'daki protestolarda daha fazla ölümlere şahit olmayacaklarını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Haziran'da Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

Görüşmeden önce açıklama yapan Macron, “Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız” demişti.

ZARİF: AB İRAN’I ELEŞTİRECEK DURUMDA DEĞİL

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşma dışındaki meseleler üzerinden İran'ı eleştirecek konumda olmadıklarını söyledi.

Tahran'daki bir özel üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Zarif, burada gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran'daki temasları ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yapacağı ziyaretin İran'ın siyasetini anlatması ve tüm dünyayı hedef alan politikalara karşı koyacak çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunması için bir fırsat olduğunu ifade eden Zarif, Washington yönetiminin politikalarının sadece İran'ı değil tüm dünya ülkelerini hedef aldığını, ekonomik sorunların tek çözüm yolunun ekonomik savaşın durması olduğunu ve bunu tüm toplantılarda Abe'ye aktardıklarını belirtti.

Nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupa ülkelerinin İran'ın ekonomik ilişkilerini normalleştirmekle yükümlü olduklarını dile getiren Zarif, "AB ülkeleri nükleer anlaşmayla ilgisi olmayan konularda İran'ı eleştirecek konumda değiller. Bu ülkeler sorunların ne kadarının çözüldüğü ve normalleşmenin ne derece sağlandığıyla ilgili konuşmalıdır" dedi.